На Украине рассказали о консультациях с США перед ударами HIMARS

Представитель разведки Украины заявил о консультациях с США перед ударами HIMARS

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США. Об этом он заявил в интервью с Telegraph.

Как рассказал Скибицкий, при использовании систем украинские силы используют информацию, полученнную в режиме реального времени. При этом американские должностные лица не предоставляют непосредственные данные для наведения. Однако он указал на то, что «существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет». В частности, этот уровень позволил бы Вашингтону «остановить любые потенциальные атаки», если американская сторона «недовольна намеченной целью», отмечает издание.

При этом представитель разведки не ответил, какие снимки используют ВСУ при ударах, однако, по его словам, они «очень хорошие». Скибицкий подчеркнул, что Украина хорош взаимодействует в этой области с партнерами в Великобритании. «У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями», — заключил он.

Ранее Соединенные Штаты одобрили очередной пакет помощи Украине в размере 550 миллионов долларов в сфере обороны. Он включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.