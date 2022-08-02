Названо самое модное платье на лето 2022 года

The Symbol: «хрустальное» платье названо самым модным трендом на лето 2022 года

Редакторы журнала The Symbol назвали самое модное платье на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о «хрустальном» платье, которое изготавливается из полупрозрачной сетки или тюли и украшается множеством сверкающих кристаллов. Как отмечают эксперты, названная вещь была представлена в круизной коллекции люксового бренда Saint Laurent, созданной под руководством итальянского модельера Энтони Ваккарелло. В свою очередь, он добавил к упомянутым моделям перья.

Фото: @EVALONGORIA

По мнению специалистов, «хрустальные» платья могут быть не полностью прозрачными. Стразы с легкостью могут расположиться и на более плотной ткани, заявляют журналисты. Но в то же время они пояснили, что в данном случае должен сохраниться эффект «переливов». В подобном трендовом платье супермодель Джиджи Хадид посетила вечеринку модного бренда одежды Self-Portrait.

В заключение авторы материала посоветовали выбирать модели телесного цвета. Так, платье не будет полностью прозрачным, но из-за оттенка оно будет эффектно смотреться на теле его обладательницы.

В мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал модные фасоны джинсов на лето 2022 года. В список ключевых тенденций вошли джинсы-клеш, популярный фасон loose, а также модели с разрезами спереди или по бокам. В то же время эксперт назвал антитрендом скинни-джинсы.