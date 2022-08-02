Дженнифер Лопес порадовала фанатов новыми фото в бикини

Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру на фотосессии в бикини

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес порадовала фанатов на новых фото в купальниках. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость на фотосессии во время отдыха на острове Капри. Сначала 53-летняя певица продемонстрировала фигуру в бикини желтого цвета, позируя перед камерой лежа на шезлонге. При этом она дополнила свой образ банданой в полоску, солнцезащитными очками в золотистой тонкой оправе и крупными серьгами. Затем звезда примерила второй купальник белого цвета с поясом на талии, подобрав к нему массивные браслеты.

Поклонники восхитились внешним видом Лопес, о чем принялись писать ей в комментариях под материалом. «Даже на таких фото у нее великолепная фигура», «Я бы хотела выглядеть так же, как она в свои 53», «Потрясающая! Ей даже фотошоп не нужен», «Красивая женщина», «Даже на подобных снимках она заставляет тебя завидовать ее фигуре», — высказывались они.

В июле Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе собственного бренда косметики JLo Beauty в честь своего дня рождения.