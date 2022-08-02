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В США объявили Байдена виновным в кризисе на Украине

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден виновен в эскалации кризиса на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден виновен в обострении украинского кризиса, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Комментируя в эфире вечернего шоу новость о ликвидации ЦРУ лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири в Кабуле, сотрудник телеканала отметил, что учитывая тот факт, что с выводом войск из Афганистана связан один из наиболее унизительных эпизодов в истории США, Байдену едва ли стоит упоминать его в каком-либо ключе. Телеведущий подчеркнул, что вместо того, чтобы сделать паузу и сделать какие-то выводы после «бессмысленной 20-летней войны», глава Белого дома развязал еще один конфликт.

Говоря об эскалации кризиса на Украине, Карлсон напомнил, что новый виток конфликта был спровоцирован политикой Байдена, потому что после многочисленных протестов российских властей против возможного вступления Украины в НАТО, «[вице-президент США] Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО».

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Варвара Кошечкина
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