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Минобороны заявило о прямой ответственности Белого дома за удар в Еленовке

МО РФ заявило, что администрация Байдена несет ответственность за удар по СИЗО в Еленовке

Фото: РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Так, по его словам, все ракетные удары Киева, в том числе по жилым кварталам Донецка, Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу и Еленовке были произведены с одобрения Белого дома.

В конце июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

На Украине отрицают причастность к удару и заявляют, что ответственность за произошедшее несет Россия.

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Варвара Кошечкина
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