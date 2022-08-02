Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мельник захотел лично извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за «колбасу»
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который был уволен с поста и скоро отправится в Киев, запросил встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы извиниться за сравнение главы правительства ФРГ с «обиженной ливерной колбасой». Об этом украинский дипломат заявил в интервью Bild TV.

«Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов (лично принести извинения — прим. "Ленты.ру"), если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда я принесу ему извинения», — сказал Мельник. Ответа с немецкой стороны пока не направили.

Ранее экс-посол отметил, что его заявления в адрес немецких властей «пробудили людей». «Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично», — высказался Мельник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Россиянам назвали предполагаемые даты открытия магазинов H&M в Москве
Названа неожиданная угроза от конфликта США и Китая
Российская пенсионерка заманила первоклассницу в квартиру и надругалась над ней
Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси
Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» купит две сибирские торговые сети
Брэд Питт отказался от своих слов о завершении карьеры в кино
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
Женщина купила своему чихуа-хуа костюм с шипами для защиты от хищных птиц
В России оценили вероятность удара ВСУ дальнобойными ракетами по Крымскому мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.