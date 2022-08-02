Мельник захотел лично извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за «колбасу»

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который был уволен с поста и скоро отправится в Киев, запросил встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы извиниться за сравнение главы правительства ФРГ с «обиженной ливерной колбасой». Об этом украинский дипломат заявил в интервью Bild TV.

«Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов (лично принести извинения — прим. "Ленты.ру"), если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда я принесу ему извинения», — сказал Мельник. Ответа с немецкой стороны пока не направили.

Ранее экс-посол отметил, что его заявления в адрес немецких властей «пробудили людей». «Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично», — высказался Мельник.