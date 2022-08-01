Экс-посол Украины в Германии заявил о пробуждении людей его заявлениями

Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что его недипломатичные действия «разбудили» людей

Бывший посол Украины в Германии (ФРГ) Андрей Мельник заявил, что его резкие и «недипломатичные» заявления «заставили людей проснуться». Об этом дипломат рассказал в интервью Financial Times.

«Я думаю, что заставил людей проснуться. Я рад, что сделал это, хотя мне иногда приходилось делать это несколько недипломатично», — сказал Мельник. Он также выразил сожаление о последствиях своих слов. «Я действительно сожалею, что мои слова могли ранить кого-то, это не было моим намерением», — объяснился бывший посол. Тем не менее Мельник гордится результатами своей деятельности. В подтверждение этому он привел вопрос о доставке западного оружия на Украину, который «всегда находился на первом плане общественных дебатов».

3 мая стало известно, что Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. Вскоре посол Украины объяснился и заявил, что не преследовал цель кого-то обидеть.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в Германии. Как сообщалось, по возвращении на родину экс-посол должен занять пост замглавы украинского МИД. 27 июля Мельник вновь назвал свои слова в адрес Шольца «неуместными».