Назвавший Шольца ливерной колбасой посол Украины объяснился

Назвавший Шольца колбасой украинский посол заявил, что не стремился кого-то обидеть

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой», объяснил свои слова. Об этом сообщает ТАСС.

Мельник заявил, что не преследовал цель кого-то обидеть. Он стремился подтолкнуть Берлин к изменению политики в отношении Киева.

«Мне показалось странным, что люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение — например, о поставках тяжелых вооружений на Украину — или отложить его. Многие украинцы удивлены тем, что канцлер Олаф Шольц до сих пор не побывал в Киеве», — пояснил Мельник.

Дипломат признал, что его жесткая риторика порой задевает людей Германии. «Поэтому я должен тщательно взвешивать каждое слово. Но иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать», — добавил Мельник.

Украинский посол не раз резко высказывался о внешней политике Германии. В начале 2022 года он называл позицию Берлина страусиной и лицемерной.

