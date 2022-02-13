На Украине обвинили Германию в лицемерии на фоне отказа от поставок оружия Киеву

Правительство Германии поступило лицемерно по отношению к Украине, поставив России в 2020 году товары двойного назначения на сумму более 300 миллионов евро. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений... И это несмотря на санкции ЕС!!», — написал дипломат.

Ранее издание Welt со ссылкой на информацию Минэкономики ФРГ написало, что в 2020 году немецкое правительство разрешило компаниям из Германии экспортировать в Россию товары двойного назначения (предметы и материалы, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях). ЧТо конкретно продавали России немецкие компании не уточнялось.

3 февраля Мельник потребовал прекратить немецкую «страусиную» политику. Дипломат отметил, что Украина разочарована тем, что правительство Германии отказывается поставлять стране оборонительное вооружение. Мельник назвал такое решение несправедливым.

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц.