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Иностранец попался с противотанковыми ракетами в Коломне

Иностранец попался полиции с противотанковыми ракетами в грузе металлолома в Коломне

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Гражданин Узбекистана попался полиции на перевозке противотанковых ракет в грузе металлолома в Коломне — боеприпасы он нашел среди мусора и вместе с металлоломом поместил в свою машину. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, накануне 44-летний гражданин Узбекистана перевозил на отечественном авто груз металлолома в Коломне. Когда водителя остановили полицейские, он сказал им, что среди железа у него лежат две ракеты, которые он нашел в центре города в мусоре. Полицейские изъяли два предмета, похожие на боеприпасы для противотанкового комплекса «Конкурс-М». Экспертиза позже установит точные данные изъятого. Полиция устанавливает происхождение этой находки.

Ранее росгвардейцы во время проведения адресных мероприятий нашли схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами в Харьковской области. В одном из них были две противотанковые управляемые ракеты NLAW и три гранатомета РПГ, находящиеся во взведенном состоянии; их уничтожили накладным зарядом.

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Леонид Микуляк
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