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Росгвардейцы нашли схроны ВСУ с оружием и боеприпасами в Харьковской области

Росгвардейцы нашли под Харьковом схроны ВСУ с минами, гранатометами и ракетами

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы во время проведения адресных мероприятий нашли схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами в Харьковской области. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В одном из схронов российские силовики обнаружили две противотанковые управляемые ракеты NLAW и три гранатомета РПГ, находящиеся во взведенном состоянии; их уничтожили накладным зарядом. Из того же тайника было изъято 200 выстрелов к гранатометам, более 550 пакетов с пороховыми зарядами, сто 120-миллиметровых мин, взрыватели и ручные гранаты Ф-1.

В другом поселении спецназовцы извлекли из гаража шведский гранатомет АТ4. Кроме того, там нашли консервы, сухпайки и форму ВСУ. Это дало понять, что украинские военные покидали убежище в спешке. Из второго схрона в этом же населенном пункте росгвардейцы изъяли противотанковую ракету, шесть 12-миллиметровых мин иностранного производства и более 1500 боеприпасов.

В одном из домов в соседнем поселении бойцы Росгвардии нашли шевроны батальона «Азов», телефоны, форму ВСУ, два гранатомета и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». Также в других местах под Харьковом силовики обнаружили несколько противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Елизавета Новикова
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