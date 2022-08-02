Российский полицейский из-за лени не стал искать вора и попал под следствие

В Хабаровске осудят полицейского, который из-за лени не стал искать похитителя телефона

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 40-летнего полицейского о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 апреля правоохранители приехали на местный Центральный рынок для проверки сообщения о хищении сотового телефона. Потерпевшей до приезда полиции удалось найти женщину с украденным мобильником. Как оказалось, она купила телефон у вора, но за вознаграждение согласилась вернуть товар правоохранителям. Кроме того, она рассказала о том, как выглядел продавец украденного.

После этого фигурант вернул хозяйке телефон и из-за лени, чтобы скрыть преступление от учета, предложил ей сказать, что она нашла вещь самостоятельно. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Вину полицейский не признал.