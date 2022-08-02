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В ДНР призвали ООН отреагировать на использование Киевом мин «Лепесток»

Омбудсмен ДНР Морозова призвала ООН отреагировать на использование Киевом мин «Лепесток»

Фото: РИА Новости

Омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова призвала ООН отреагировать и дать оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами «Лепесток». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Морозова напомнила, что мины ПФМ-1 «Лепесток» как оружие неизбирательного действия запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года. Украина, отметила она, ратифицировала данный договор в 2005 году, а в 2006 году он вступил в силу.

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Алевтина Запольская
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