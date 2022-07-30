Украинские войска забросали центр Донецка минами «Лепесток»

Украинские войска забросали центр Донецка запрещенными противопехотными минами «Лепесток»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросали Донецк запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской.

28 июля местные жители сообщали, что после обстрела ВСУ они находят «Лепестки» на дорогах и участках Донецка. «Во дворе мы нашли три штуки. Две лежат в огороде. Мы ждем саперов, чтобы нам сказали, как с ними быть. Во дворе какие-то железные осколки», — рассказала одна из жительниц города.

«Лепесток», по словам военнослужащих, является «самой подлой» миной — благодаря ее небольшому размеру и зеленому пластиковому корпусу ее не видно в траве или среди обломков разрушенных зданий. Взрыв такой мины может нанести серьезные увечья, если человека не доставить в госпиталь вовремя, он может погибнуть.

Мина устанавливается только средствами дистанционного минирования, в одной кассете могут находиться 64 мины.