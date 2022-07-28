Последствия обстрела Донецка «Лепестками» показали на видео

«Известия» показали на видео последствия дистанционного минирования Донецка «Лепестками»

В Донецке показали на видео последствия дистанционного минирования города украинской армии с помощью мин «Лепестки». Кадры публикуют «Известия».

Как сообщают местные жители, после обстрела они находят «Лепестки» на дорогах и участках. «Во дворе мы нашли три штуки. Две лежат в огороде. Мы ждем саперов, чтобы нам сказали, как с ними быть. Во дворе какие-то железные осколки», — рассказала одна из жительниц Донецка.

Также сообщается, что один из украинских снарядов уничтожил автомобиль.

«Лепесток» — это противопехотный снаряд, который сложно заметить на земле из-за его небольшого размера. Мина устанавливается только средствами дистанционного минирования, в одной кассете могут находиться 64 мины. При подрыве на «Лепестке» человек получает серьезные травмы нижних конечностей и может погибнуть, если ему вовремя не оказать помощь.

Ранее стало известно, что украинские силовики начали минировать «Лепестками» территории под Харьковом. Множество таких мин разбросаны прямо у границы с Россией в районе села Избицкое.