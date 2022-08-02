В ДНР сообщили о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток»

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток»

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о подрыве семерых мирных жителей на мине «Лепесток». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

«По состоянию на 16:00 2 августа в республике зарегистрировано уже семь случаев подрыва гражданских лиц на минах ПФМ-1 "Лепесток"», — говорится в опубликованном заявлении.

30 июля сообщалось, что ВСУ забросали Донецк запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Снаряды попали в самый центр города — на пересечение проспекта Ватутина и Университетской. Сообщалось, что местные жители находят «Лепестки» на дорогах и придомовых участках в Донецке.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства. По словам военнослужащих, снаряд является «самой подлой» миной — из-за небольших размеров и зеленого корпуса ее сложно заметить в траве или среди обломков разрушенных зданий. Мина устанавливается только средствами дистанционного минирования, в одной кассете могут находиться 64 мины. При подрыве на такой мине человек получает серьезные травмы нижних конечностей. Если пострадавшему вовремя не оказать помощь, он может погибнуть. В настоящее время выпуск «Лепесков» прекращен.