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Глава ОНК Москвы заявил о случаях людоедства в батальоне «Азов»

Глава ОНК Москвы Волков: пленный солдат «Азова» рассказал о случаях людоедства

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил, что один из пленных солдат батальона «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) рассказал о случаях людоедства в полку. Об этом сообщает ТАСС.

«В "Азове" практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — пояснил Волков во время заседания в Верховном суде России о признании «Азова» террористической организацией.

Кроме того, глава столичной ОНК рассказал, что попавшие в плен солдаты батальона сформировали отдельную касту, участники которой с презрением относились к другим военнопленным украинцам.

«Считаю необходимым признать "Азов" международной террористической организацией», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов»

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Никита Абрамов
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