В ХМАО полицейские задержали троих россиян за убийство медвежонка возле трассы

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полицейские задержали троих местных жителей за убийство медвежонка возле федеральной трассы недалеко от поселка Салым. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбудили дело по статье 159 УК РФ («Незаконная охота»). У мужчин изъяли ружье и автомобиль.

«Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак», — рассказала Волк.

На кадрах показаны оперативные действия на месте преступления, а также опрос одного из фигурантов.

Об убийстве медвежонка стало известно 1 августа. Тогда в сети появилось видео, на котором неизвестные расстреливают дикого зверя на глазах у мужчины, который собирался его покормить.