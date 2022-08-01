Неизвестные расстреляли медведя на глазах у хотевшего его покормить россиянина

В ХМАО неизвестные расстреляли медведя перед мужчиной, который хотел его покормить

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестные расстреляли медведя прямо на глазах у мужчины, которых хотел его покормить. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около поселка Салым. Водитель заметил медведя около дороги и решил его покормить. Однако в этот момент из машины неподалеку вышли люди и несколько раз выстрелили по животному.

На кадрах видно, как после стрельбы неизвестные садятся в машину и уезжают. По данным очевидцев, позднее они загрузили тушу медведя к себе в автомобиль и увезли ее.

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