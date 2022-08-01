Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Неизвестные расстреляли медведя на глазах у хотевшего его покормить россиянина

В ХМАО неизвестные расстреляли медведя перед мужчиной, который хотел его покормить

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) неизвестные расстреляли медведя прямо на глазах у мужчины, которых хотел его покормить. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около поселка Салым. Водитель заметил медведя около дороги и решил его покормить. Однако в этот момент из машины неподалеку вышли люди и несколько раз выстрелили по животному.

На кадрах видно, как после стрельбы неизвестные садятся в машину и уезжают. По данным очевидцев, позднее они загрузили тушу медведя к себе в автомобиль и увезли ее.

Ранее в Тамбовской области две несовершеннолетние девушки распяли щенка на доске, после чего куском стекла вырезали у него сердце. Произошедшее уже начала проверять региональная прокуратура.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Великобритания ослабила санкции против России
В Индии начали ограничивать снабжение газом из-за бывшей «дочки» «Газпрома»
Эндокринолог посоветовал способствующие профилактике рака грибы
Названа стоимость рейсов нового египетского лоукостера в Россию
Трамп назвал ошибку Зеленского в отношениях с Путиным
Скрывавшегося 13 лет российского солдата-срочника осудили на 2,5 года
Трихолог назвала приводящие к облысению популярные прически
Киев проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины
США обвинили Северную Корею в подготовке к новому ядерному испытанию
Британия оказалась на грани потери урожая фруктов и овощей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.