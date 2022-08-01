В российском регионе две девушки распяли щенка и вырезали у него сердце

В Тамбовской области две девушки распяли живого щенка на доске и вырезали его сердце

В Тамбовской области две несовершеннолетние девушки распяли живого щенка на доске, после чего куском стекла вырезали у него сердце. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в селе Платоновка. Происходящее две девушки сняли на видео, после чего выложили ролик в социальные сети.

В свою очередь прокуратура Тамбовской области организовала проверку информации о жестоком обращении с животными.

«Проверкой будет охвачена работа органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

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