В МИД рассказали о последствиях гибридной войны против России

В МИД заявили, что гибридная война против РФ приведет к конфликту между ядерными державами

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий рассказал о последствиях гибридной войны против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Он добавил, что страна вынуждена отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности.

Ранее Вишневецкий заявил, что ядерная война будет означать конец цивилизации, поэтому она невозможна по определению. «Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны. Это конец цивилизации, ее нельзя допустить ни в коем случае», — констатировал замдиректора.