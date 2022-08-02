Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Россия отвергла слова Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Фото: Ralf1969 / Wikipedia

Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил об использовании российскими силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, опубликованном на сайте постпредства России при ООН.

«Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении. Отмечается, что на территории АЭС нет российских военных за исключением тех, кто необходим для ее охраны.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны и предоставить Киеву системы ПВО. По его словам, это нужно для «предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Блинкен допустил применение США ядерного оружия для защиты важных интересов США
Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
Рианна впервые после родов снялась в рекламе собственного бренда белья
Россиянам спрогнозировали понижение цен на продукты в августе
Россияне вспомнили цены московского ресторана 1967 года
Побывавшая в Турции россиянка возмутилась едой с мухами и антисанитарией в отеле
Байден прокомментировал ликвидацию лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
На Украине рассказали о консультациях с США перед ударами HIMARS
Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС страны
Президент Польши заявил о повергшем его в шок звонке Меркель Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.