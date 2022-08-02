Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы

Россия отвергла слова Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Россия отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил об использовании российскими силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, опубликованном на сайте постпредства России при ООН.

«Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции», — говорится в заявлении. Отмечается, что на территории АЭС нет российских военных за исключением тех, кто необходим для ее охраны.

Ранее замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны и предоставить Киеву системы ПВО. По его словам, это нужно для «предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне».