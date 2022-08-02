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Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС страны

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над АЭС страны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Его слова на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия передает РИА Новости.

Помимо этого, Точицкий призвал предоставить Киеву системы ПВО. «Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне», — заявил он.

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Марина Совина
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