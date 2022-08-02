Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС страны

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над АЭС страны

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий призвал ООН закрыть небо над атомными электростанциями (АЭС) страны. Его слова на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия передает РИА Новости.

Помимо этого, Точицкий призвал предоставить Киеву системы ПВО. «Нужны решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне», — заявил он.