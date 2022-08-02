В Германии ввели ограничения на прием украинских беженцев из-за нехватки мест

В Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для беженцев с Украины

Некоторые муниципалитеты и целые земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Напряженная обстановка сложилась во многих регионах. В частности, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо», в то время как в Саксонию из-за нехватки средств для социальных пособий могут приезжать только те, у кого там уже проживают родственники.

Допустимый порог по приему мигрантов также превышен в некоторых городах земли Северный Рейн-Вестфалия, например в Билефельде, поэтому беженцев перенаправляют в общественные сооружения в Бохуме. А власти Баварии открыто заявили, что не смогут регистрировать приезжающих и отсылают их в другие федеральные земли.

В статье отмечается, что земли, районы и коммуны Германии, которые ввели подобные ограничения, связывают это с необходимостью защитить местные школы, детские сады, медицинские и госучреждения «от перегрузок». Однако журналисты видят в этом лишь временную передышку, так как если поток беженцев не снизится, федеральным землям все равно придется принимать их.

Ранее сообщалось, что волонтерам во Франции сложно найти семью, которая согласилась бы принять беженцев с Украины, так как государство не стремится помочь принимающим их людям.