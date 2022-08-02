Российский производитель компьютерных плат сменил владельца

Производитель печатных плат «Технотех» сменил владельца

Российский производитель используемых в компьютерах и смартфонах печатных плат «Технотех» сменил владельца. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса СПАРК.

Новым собственником «Технотеха» стала калининградская «ВЛВ», специализирующаяся на выпуске электронных устройств, спутниковых приемников для просмотра телеканалов. В этом направлении компания выполняла заказ оператора спутникового телевидения «Триколор».

Владелец «ВЛВ» Георгий Соколов ранее возглавлял «Дженерал-Сателайт-мск», занимавшееся продажей оборудования «Триколора». При этом источники издания на рынке утверждают, что конечным собственником компании «Технотех» в результате сделки стал бизнесмен Андрей Ткаченко, владеющий 75,1 процента НСК (юрлицо «Триколора»). Также ему принадлежит девять процентов GS Group — компании по производству телевизионных приставок и бытовой техники.

«Технотех» владеет заводом в Йошкар-Оле по производству печатных плат до шестого класса точности (при наивысшем седьмом классе), являющимся одним из ведущих предприятий в этой области в стране. Платы используются в компьютерах, смартфонах, электронной и бытовой технике.

