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США ввели новые санкции против России

США включили в антироссийский санкционный список 13 физических и более 30 юридических лиц

Фото: Raúl Nájera / Unsplash

США расширили антироссийский санкционный список и включили в него 13 физических и более 30 юридических лиц. Об этом сообщили представители американского министерства финансов в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Под новые санкции против России попала бывшая спортсменка Алина Кабаева и многие предприниматели. При этом ограничения не распространились на компании, которыми они владеют.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что аналогичные ограничения ввели против 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных. Кроме того, американская сторона ввела рестрикции против 31 правительственного чиновника из третьих стран за поддержку присоединения Крыма к России.

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Дмитрий Сотак
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