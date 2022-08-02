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Мужчина отправился на рыбалку с подругой и побил 75-летний рекорд

Kiowa County Press: рыболов побил рекорд, державшийся с 1947 года

Фото: Jay Fleming / Wikimedia

Житель США отправился на рыбалку с подругой, поймал крупную рыбу и побил рекорд штата Колорадо, державшийся с 1947 года. Об этом сообщает Kiowa County Press.

Удача улыбнулась Тиму Дэниелу из города Грэнби. 23 мая рыболов отправился вместе с подругой Карен и псом по кличке Лось на озеро Монарх. По его утверждению, он не собирался устанавливать никаких рекордов. Однако вскоре ему на крючок попалось нечто крупное. «Я не знал, что именно это было, но сразу понял, что улов большой. Я много лет рыбачу в северо-западном Колорадо и ловил крупных рыб», — рассказал Дэниел.

Как выяснилось, мужчине удалось поймать американскую палию весом 3,55 килограмма. В конце июля представители Колорадского управления парков и дикой природы официально признали, что Дэниел побил 75-летний рекорд штата по ловле этого вида. Ранее самой крупной палией в истории штата считалась рыба весом 3,46 килограмма, пойманная в озере Верхний Катаракт в 1947 году.

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«Мы всегда считали, что в озере Монарх может вырасти рекордная американская палия. Это яркое свидетельство потенциальных возможностей рыбалки в округе Гранд», — заявил местный биолог Джон Эверт. Он также отдал должное Дэниелу, назвав его одним из тех рыбаков, которые «обладают глубоким пониманием всех тонкостей рыбной ловли, необходимых для успеха».

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас мужчина поймал 29-килограммовую рыбу и побил рекорд. Его добычей стал малоротый буффало.

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Никита Савин
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