Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина поймал 29-килограммовую рыбу и побил рекорд

KXAN: в США рыбак выловил огромного малоротого буффало и стал рекордсменом

Фото: Cassady Douglas / Kxan

В американском штате Техас мужчина, рыбачивший в озере Леди Берд, выловил огромного малоротого буффало и побил рекорд. Об этом сообщает KXAN.

«Мы с другом поехали на озеро ловить карпов, и я поймал этого рекордного буффало», — рассказывает рыбак Кэссиди Дуглас. По его словам, он не представлял, чем все закончится, когда рыба попалась ему на крючок. «У меня ушло около 25 минут на то, чтобы вытащить ее из воды. Я не мог поверить в то, какая она тяжелая, и не думал, что у меня получится поймать ее», — утверждает мужчина.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Дуглас занялся рыбалкой всего несколько лет назад и поставил себе цель стать рекордсменом. Вес пойманной рыбы составил 29 килограммов. Прежде крупнейшей рыбой в этом озере считался белый амур, который весил 22 килограмма. Достижение было зарегистрировано департаментом парков и дикой природы штата Техас.

Сфотографировавшись с рыбой, американец отпустил ее.

Малоротые буффало, которые имеют латинское название Ictiobus Bubalus, обычно водятся в бурных реках Техаса. Их легко спутать с карпом, но у этих рыб нет усиков. Вес самого крупного малоротого буффало, пойманного на удочку в Техасе, составляет 37 килограммов, а на блесну — 43 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Иллинойс поймал крупного веслоноса и поставил рекорд. Чтобы вытащить улов из воды, мужчине понадобилось 20 минут.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой
В сеть попало меню нового «Макдоналдса»
В Роспотребнадзоре сравнили заразность коронавируса и оспы обезьян
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна
Польша заявила о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России
Молдавия усилит госграницу иностранными военными
Кремль ответил на идею Байдена закупать российскую нефть по сниженной цене
Бывший посол США в России призвал ослабить санкции для одной категории граждан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.