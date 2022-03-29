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Рыболов поймал огромного веслоноса и поставил рекорд

Огромный веслонос из Озаркского озера принес рыболову рекорд
Jim Dain

Jim Dain. Фото: Missouri Department of Conservation

Рыболов из американского штата Иллинойс поймал крупного веслоноса и поставил рекорд. Об этом сообщает газета Jacksonville Journal-Courier.

Огромная рыба клюнула, когда Джим Дейн из города Питтсфилд рыбачил на Озаркском озере в Миссури. «Нам не особенно везло, но мы решили не уходить еще час и снова попытать удачу, — вспоминает он. — И тут за леску потянуло. Ощущение было такое, будто на крючок попало дерево».

Чтобы вытащить улов из воды, Дейну понадобилось 20 минут. Когда он принес рыбу на берег, другие рыболовы посоветовали ее взвесить. Он так и поступил. Оказалось, масса веслоноса составляет 63,8 килограмма. Это примерно на сто граммов больше рекорда штата Миссури, который держался с 2016 года.

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Несмотря на это, Дейн не стал церемониться с рыбой. «На днях мы ее пожарили и сделали тако с веслоносом, — утверждает он. — Теперь еще долго будем ее есть».

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США, вырастают до 2,1 метра в длину и весят до 180 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса, который почти побил рекорд штата. Пойманная им самка весила 63 килограмма.

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Олег Парамонов
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