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Производство оливкового масла оказалось под угрозой

Bloomberg: производство оливкового масла в Испании оказалось под угрозой из-за жары

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Жара, обрушившаяся на Испанию этим летом, угрожает сократить производство оливкового масла у крупнейшего в мире его экспортера, пишет Bloomberg.

«Если в ближайшие недели не будет понижения температуры или дождей, урожай оливок в этом году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие», — сказал министр сельского хозяйства страны Луис Планас. По его словам, снижение поставок оливкового масла из Испании, на которую приходится почти половина мирового производства, а также продолжающиеся перебои с его поставками из Украины, будут поддерживать высокие цены на масла.

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Цены на рафинированное оливковое масло испанского производителя Jaen выросли в июне на 8,3 процента по сравнению с предыдущим урожаем. И в целом мировые цены на продовольствие приближаются к рекордным уровням. Общее производство зерна в Испании, включая кукурузу, пшеницу и ячмень, может упасть на 13 процентов в этом году до 17,5 миллиона тонн в результате высоких температур.

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировое производство оливкового масла сократится на 11 процентов до 2,9 миллиона метрических тонн в сезоне 2022/2023.

Из-за логистических трудностей и проблем с проведением расчетов цены на импортные товары для россиян будут расти, даже несмотря на снижение курса валют, сказал ранее экономист, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.

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Платон Щукин
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