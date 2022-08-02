В Калифорнии ввели режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

NYT: губернатор Калифорнии Ньюсом ввел режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян. Соответствующее решение принял губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает газета New York Times (NYT).

По его словам, режим ЧС поможет правительству предоставить больше вакцин для населения. Кроме того, власти планируют повысить осведомленность жителей о болезни, распространяя информацию о доступных местах для лечения и вакцинации.

Помимо этого, губернатор призвал снизить риски распространения оспы обезьян и поддержать ЛГБТ-сообщество, среди которых наибольшее количество заразившихся. Отмечается, что в основном переносчиками болезни становятся мужчины, вступившие в однополый контакт.

26 июня комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян, назвав ее «чрезвычайной». В организации призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.