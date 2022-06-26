ВОЗ заявила о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. Его заявление по итогам заседания приводит ТАСС.

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

«Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ [чрезвычайной ситуацией международного значения]», — подчеркивается в заявлении комитета.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире. По его словам, на данный момент зафиксировали более 3,2 тысячи случаев заражений инфекцией среди людей.