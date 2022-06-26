Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян

ВОЗ заявила о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян

Фото: Unsplash

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян. Его заявление по итогам заседания приводит ТАСС.

В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян и призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

«Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ [чрезвычайной ситуацией международного значения]», — подчеркивается в заявлении комитета.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал число случаев заболевания обезьяньей оспой в мире. По его словам, на данный момент зафиксировали более 3,2 тысячи случаев заражений инфекцией среди людей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
В Кремле опровергли предположения о подготовке экстренного заявления Путина
Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России
Выпускники прошлых лет рассказали об отношении к алкоголю на празднике
В США рассказали о применении российских беспилотников
В Чехии разработают национальный «закон Магнитского»
В ВОЗ заявили о «чрезвычайной» природе вспышки оспы обезьян
Овечкина пригласили в сборную России по футболу
Российский газ обеспечил потребности Сербии на 62 процента
Эвакуацию с «Азота» приостановили из-за обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.