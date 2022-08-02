В ДНР рассказали о ходе зачистки Песков

Замкомандира НМ ДНР Емельянов сообщил, что Пески зачищены на 50% от украинских военных

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продолжают зачистку Песков от украинских военных. О ходе освобождения поселка рассказал замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции (НМ) ДНР Илья Емельянов, передаетТАСС.

«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника», — сообщил замкомандира, добавив, что поселок освобожден уже на 50 процентов.

По его словам, на данный момент Пески походят на большой гарнизон: местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами. Емельянов объяснил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО.

«Они (Вооруженные силы Украины — прим. "Ленты.ру") находили определенные высоты и усиливали стены до шести метров, внутри колпаки бетонные, пробить тяжело боеприпасами, только маневрами можно», — уточнил замкомандира.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Также, по его словам, подразделения закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.