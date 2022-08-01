В ДНР сообщили о продвижении сил республики в сторону Авдеевки

Глава ДНР Пушилин заявил, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая-Константиновка

Силы Донецкой народной республики (ДНР) пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Глава республики также отметил, что подразделения ДНР закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

Ранее заместитель министра информации республики Даниил Безсонов сообщил, что Народная милиция ДНР пытается взять Авдеевку в окружение. За последние пару дней, по его словам, военные продвинулись примерно на полтора километра.

Кроме того, сообщалось, что силы ДНР выбили украинских военнослужащих с позиции вентиляционного поста шахты «Бутовка» на окраине Авдеевки.