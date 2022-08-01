В ДНР сообщили о попытке Народной милиции взять Авдеевку в окружение

Представитель ДНР Безсонов сообщил о попытке Народной милиции взять Авдеевку в окружение

Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) пытается взять Авдеевку в окружение, сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, силы ДНР обходят Авдеевку в тыл, стараются зайти в город. За последние пару дней НМ продвинулась примерно на полтора километра.

«А южнее [Авдеевки] — сейчас как раз этот сектор Марьинка-Красногоровка-Пески. Сейчас, если даст Бог, а я уверен, что это получится, сейчас здесь ликвидируем всю живую силу неприятеля и сможем еще с юга очень серьезно зайти», — сказал Безсонов.

Он объяснил, что такой сценарий позволит обойти населенный пункт, чтобы полностью окружить его.

Ранее сообщалось об успехах подразделений ДНР на авдеевском направлении. Глава республики Денис Пушилин пояснил, что ситуация в этом направлении будет развиваться по траектории, обозначенной командованием.