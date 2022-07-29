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В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах подразделений республики на авдеевском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об успехах подразделений республики на авдеевском направлении. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, ситуация в этом направлении будет развиваться по траектории, обозначенной командованием.

Ранее заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы продвинулись на 1,5 километра севернее Авдеевки. По его словам, штурму подверглись позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке.

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Алевтина Запольская
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