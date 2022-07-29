В ДНР сообщили о продвижении союзных сил в районе Авдеевки

Власти ДНР сообщили о продвижении союзных сил на 1,5 километра севернее Авдеевки

Союзные силы продвинулись на 1,5 километра севернее Авдеевки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По словам представителя властей республики, штурму подверглись позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке, в районе вентиляционного ствола шахты. В результате украинские силовики были вынуждены бежать.

Ранее стало известно, что союзные силы начали штурм авдеевского укрепрайона. В нем задействованы пехотные подразделения и артиллерия, которая ведет плотный огонь по располагающимся в укрепрайоне украинским военным.