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Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ

«Известия»: подразделения ДНР и ВКС России начали штурм авдеевского укрепрайона ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военные подразделения Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России начали штурм авдеевского укрепрайона. Об этом в четверг, 28 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на своего военного корреспондента Семена Еремина.

Как стало известно журналисту, в штурме задействованы пехотные подразделения и артиллерия, которая ведет плотный огонь по располагающимся в укрепрайоне бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что именно с этих позиций украинские военные регулярно обстреливают Донецк, Ясиноватую и Макеевку, а также их окрестности.

При этом в наступлении принимает участие и российская авиация. В частности, на кадрах, снятых военкором на месте событий, можно увидеть несколько штурмовиков, предположительно, Су-25.

27 июля командир подразделения 11-го полка ДНР с позывным Малой рассказал, что силы ДНР возобновили наступление на Авдеевку. До этого сообщалось, что донецкие военные подавили две огневые точки ВСУ — в Авдеевке и Курдюмовке.

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Варвара Кошечкина
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