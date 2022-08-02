Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов

«Ъ»: спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400%

Количество запросов на скачивание приложений с пиратским контентом в России выросло на 300-400 процентов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Увеличение спроса было зафиксировано с конца февраля по июль. В частности, выросло число запросов на скачивание приложения онлайн-кинотеатра Zetflix. Посещаемость его сайта при этом увеличилась на 300 процентов за тот же период. Максимальное число зрителей кинотеатра в сутки составляет 500 тысяч человек. Уточняется, что сервис не представлен ни в одном маркеплейсе, однако он планирует разместиться в российских магазинах приложений RuStore и NashStore.

Как утверждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, приложения с контентом, нарушающим авторские права, могут быть исключены из маркетплейсов по решению суда согласно действующему законодательству. Он также добавил, что «никакой "параллельный импорт кино" здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права».

Ранее сообщалось о том, что «Синема Парк» и «Формула Кино» отменили услугу с просмотром голливудских фильмов.