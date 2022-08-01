«Синема Парк» и «Формула Кино» отменили услугу с просмотром голливудского кино

«Синема Парк» и «Формула Кино» отменили услугу с просмотром «зарубежных видеоматериалов»

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене услуги «кинопродукт», в рамках которой зрителям планировали показывать российские фильмы вместе с «зарубежными видеоматериалами». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора киносети Алексея Васясина.

Как уточнил Васясин, Совет директоров компании не согласовал проведение акции с показом голливудского кино и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента. Он также добавил, что все билеты, купленные по акции, были возвращены, а ущерб правообладателю полностью отсутствует.

Глава киносети отметил, что целью данной инициативы было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации».

На незаконность показа фильмов киностудий, ушедших из России, указывал «Известиям» управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, в РФ еще не создана законодательная база, которая позволила бы показ таких картин без прокатного удостоверения. Он также отметил, что такая ситуация подразумевает нарушение закона.

Ранее сообщалось, что объединенная российская киносеть «Формула кино» и «Синема парк» с 1 августа начнет показывать фильмы Голливуда вместе с отечественными. Утверждалось, что зрителям будет представлен «кинопродукт», состоящий из двух частей. Сначала на экранах будет транслироваться российская картина, после нее последует небольшой перерыв, а за ним — зарубежный проект в качестве видеоматериала.