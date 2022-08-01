Крупная российская киносеть начнет показывать фильмы Голливуда вместе с отечественными

Объединенная российская киносеть «Формула кино» и «Синема парк» начнет показывать фильмы Голливуда вместе с отечественными. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам генерального директора компании Алексея Васясина, зрителям будет представлен «кинопродукт», состоящий из двух частей. Сначала на экранах будет транслироваться российская картина, после нее последует небольшой перерыв, а за ним — зарубежный проект в качестве видеоматериала.

Отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться показ фильма без прокатного удостоверения, руководитель киносети поведал: «Видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения. Нарушаем [законодательство] или нет — может решить только суд, мы готовы на него пойти для того, чтобы привлечь внимание. Если зарубежные студии вернутся, мы готовы расплатиться в рамках указа президента об открытии спецсчетов или иным образом».

Сообщается, что в первый кинопродукт войдут два мультфильма — российский «Кощей. Начало» студии «Паровоз» и «Миньоны: Грювитация» Universal Pictures, мировая премьера которого состоялась в июне этого года. Новая система показов фильмов начала действовать с 1 августа.

Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России в начале марта. Среди компаний, приостановивших показ картин в российских кинотеатрах, оказались Warner Bros., The Walt Disney Company, Sony Pictures и Universal Pictures.