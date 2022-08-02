В ДНР сообщили о взятии в плен пяти бойцов ВСУ под Донецком

В НМ ДНР сообщили о взятии в плен пяти военнослужащих ВСУ в Песках под Донецком

Пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяты в плен в Песках под Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

Как сообщают в ведомстве, подразделения НМ ДНР успешно ведут боевые действия на авдеевском направлении. «Результатом того стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», — заявили в НМ ЛНР.

Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов сообщил, что силы республики освободили поселок Пески на 50 процентов. В настоящее время военные зачищают окопы после прорыва первой линии обороны противника.