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Косметолог перечислила неочевидные причины появления второго подбородка

Косметолог Егорова: второй подбородок может появиться из-за неправильной осанки

Фото: unsplash

Второй подбородок может появиться из-за проблем с щитовидной железой, уверена врач-косметолог Надежда Егорова. Другие неочевидные причины появления жировых отложений в области шеи она перечислила в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Егоровой, в появлении дефекта может быть виновата неправильная осанка. «Те люди, которые часто сутулятся и передвигаются с опущенной головой, принимают неудобные и неестественные позы для позвоночника. Все это ухудшает кровообращение и обмен веществ в области шеи», — объяснила она.

Также если жировые отложения в области подбородка появились неожиданно, хотя человек не страдает от лишнего веса, то, по мнению врача, это может указывать на проблемы с щитовидной железой или гормональный сбой. Например, область шеи может визуально увеличиваться из-за разрастания тканей щитовидной железы или увеличения лимфоузлов при гипотериозе. Кроме того, второй подбородок может возникнуть из-за очевидных причин: в результате возрастных изменений и снижения тонуса овала лица, добавила косметолог.

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В заключение Егорова объяснила, как избежать появления второго подбородка. Она посоветовала выполнять упражнения для укрепления позвоночника и держать спину ровно. Если же второй подбородок появился из-за лишнего веса, то избавиться от него можно, скорректировав рацион, резюмировала эксперт. В остальных случаях она призвала обращаться к косметологу и проходить аппаратные процедуры.

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Алиса Дмитриева
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