Диетолог раскрыла влияние алкоголя на фигуру

Диетолог Писарева посоветовала худеющим людям воздержаться от употребления алкоголя

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Ura.ru раскрыла, как употребление алкоголя может повлиять на фигуру человека. По ее словам, от спиртного следует воздержаться людям, которые пытаются похудеть.

«Если у человека есть лишний вес, и он стремится его снизить, — соответственно, у него снижен метаболизм. В этот момент употреблять алкоголь не рекомендуется. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов. Злоупотребление алкоголем увеличивает накопления жира в печени, увеличивает нагрузку на выделительные органы», — заявила специалист.

Она добавила, что чем больше в алкоголе градусов, тем большая у него калорийность. Эксперт подчеркнула, что употребление спиртного может повлиять на аппетит, поскольку оно нарушает циркуляцию жидкостей в организме. Человек может начать есть гораздо больше и что попало, отметила диетолог.

Писарева посоветовала худеющим людям выпивать не более одного бокала сухого красного либо белого вина, а также воздерживаться от распития коктейлей на основе сладких ликеров, газировки и сахара. «Даже если это будет крепкий алкогольный напиток, он должен быть в небольшом количестве», — заключила она.

Ранее Писарева назвала вредные продукты для завтрака. По ее словам, завтрак должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день».