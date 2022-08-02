На Украине заявили о проведении совместных операций с Польшей

Представитель разведки Украины заявил, что Киев проводит совместные операции с Польшей

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил проведении Киевом совместных операций с Польшей. Об этом он рассказал в интервью Telegraph.

По словам Скибицкого, сотрудничество с Польшей находится на «очень высоком уровне». «Практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — добавил он.