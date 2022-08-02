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В ДНР заявили о последнем шансе ВСУ сдаться

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил о последнем шансе ВСУ сдаться в Авдеевке

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут воспользоваться последним шансом сдаться, заявил заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

«Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки c призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских вояк», — говорится в сообщении замминистра.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы республики пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка и продвигаются в сторону Авдеевки. Также, по его словам, подразделения закрепились в населенном пункте Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

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Алевтина Запольская
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