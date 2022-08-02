Ценам на квартиры в России предсказали рост

«Известия»: к концу 2022 года цены на жилье в России повысятся на пять-семь процентов

К концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов. Подобное развитие рынка предсказали эксперты в сфере недвижимости, сообщают «Известия».

В июле одобряемость ипотеки достигла 85 процентов — рекордный показатель за три года. Продажи жилья в сравнении с июлем увеличились на 13 процентов. По данным специалистов, спрос на квартиры продолжит расти и во втором полугодии. В компании «Этажи» заявили, что на фоне стабилизации ситуации до конца 2022-го ликвидные объекты подорожают на пять-семь процентов.

В девелоперской компании Level Group предположили, что к осени стоимость квартир в жилых комплексах повысится на три-пять процентов. По данным группы компаний «Основа», к концу года на первичном рынке динамика достигнет 10-12 процентов. Что касается развития ситуации в ближайшие месяцы, то эксперты спрогнозировали повышение цен на два процента.

Ранее в ЦИАН выяснили, что за год — с июля 2021-го по июль 2022-го — квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Ярославле. На втором месте оказалась Рязань, третье место поделили Ростов-на-Дону и Челябинск.