Названы крупные города с максимально подорожавшими новостройками

ЦИАН: сильнее всего в России новостройки подорожали в Ярославле, Рязани и Челябинске

За год — с июля 2021-го по июль 2022-го — квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Ярославле, Рязани и Челябинске. Крупные города России с максимальным ростом цен на первичном рынке жилья назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Лидером рейтинга стал Ярославль — там средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках увеличилась на 63 процента, до 107,8 тысячи рублей. На втором месте оказалась Рязань, где «квадрат» подорожал на 58 процентов, до 97 тысяч рублей. Третье место поделили Ростов-на-Дону и Челябинск — в этих городах «квадрат» вырос в цене на 56 процентов, до 116,4 тысячи и 86,1 тысячи рублей соответственно.

В топ-5 по росту цен на новостройки также вошли Киров (плюс 55 процентов, до 80,2 тысячи рублей) и Самара (плюс 54 процента, до 92,5 тысячи рублей). При этом Москва заняла в рейтинге 28-е место — средняя цена «квадрата» на первичном рынке столицы увеличилась на 22 процента, до 323,4 тысячи рублей.

Аналитики ЦИАН отметили, что сильнее всего новостройки прибавили в цене в городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. По словам эксперта «ЦИАН.Аналитики» Елены Лапшиной, тенденция обусловлена эффектом низкой базы. При этом основной рост цен пришелся на конец февраля — март 2022 года, он связан как с действиями застройщиков по индексации цен, так и с поведением покупателей, которые вкладывались в наиболее доступные лоты, пояснила специалистка.

Ранее в ЦИАН выяснили, что с начала 2022 года новостройки больше всего подешевели в Омске — с январе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в этом городе снизилась на 14 процентов, до 99,5 тысячи рублей.