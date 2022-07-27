Названы три города России с подешевевшими новостройками

С начала 2022 года квадратный метр в новостройках подешевел в Омске, Сочи и Ярославле

С начала 2022 года квадратный метр жилья в новостройках подешевел в трех городах России. Наибольшее снижение в 14 процентов зафиксировали в Омске, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса ЦИАН.

Так, с января стоимость «квадрата» в Омске опустилась до 99,5 тысячи рублей. На втором месте рейтинга расположился город Сочи, где новостройки подешевели на 10 процентов — стоимость квадратного метра достигла 349,9 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров Ярославль — в среднем квадрат подешевел на шесть процентов до 95,8 тысячи рублей.

Однако во многих городах цены на новостройки увеличились. Минимальный прирост зафиксировали в Махачкале — с начала года квадратный метр подорожал на процент, до 38,2 тысячи рублей. В Краснодаре динамика достигла два процента, в Москве и Тюмени — шесть и семь процентов соответственно.

Ранее в риэлтерской компании «Бон Тон» пришли к выводу, что к концу первого полугодия 2022 года среди районов старой Москвы квартиры в новостройках больше всего подорожали в Раменках — стоимость квадратного метра выросла на 15,5 процента в сравнении с январем.