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Крупнейший производитель удобрений предупредил о мировой угрозе

Производитель удобрений Fertiglobe предупредил об угрозах для мирового рынка

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке, компания Fertiglobe, предупредил о сохраняющихся угрозах для мирового рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании считают, что ситуация останется напряженной, так как все больше европейских фирм, вероятно, сократят производство из-за роста цен на природный газ, который является ключевым сырьем. «Даже при сегодняшних повышенных ценах на аммиак и карбамид большая часть Европы работает значительно ниже себестоимости. Некоторым компаниям придется нелегко из-за беспрецедентных цен на углеводороды», — заметил глава Fertiglobe Ахмед Эль-Хоши.

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Цена на газ, который является основным сырьем для азотных удобрений, производимых Fertiglobe, резко выросла на фоне происходящего на Украине и после того, как Россия решила сократить поставки в ответ на западные санкции. По словам Эль-Хоши, спрос на удобрения, вероятно, сохранится, несмотря на более высокие цены. Отчасти это связано с критически низкими запасами зерна во всем мире.

В конце июля исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве предостерегла, что из-за проблем с доступом к удобрениям в мире может начаться продовольственный кризис. Во многих странах Африки и Латинской Америки сейчас посевной сезон, а дефицит удобрений повлияет на будущий урожай и обеспечение мира продовольствием. По ее ожиданиям, объем урожая снизится на 10-17 процентов.

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Платон Щукин
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